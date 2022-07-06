Akkaya, "Konserimiz bu toprağın sesi, Nasreddin Hoca'nın torunu Erhan Uslu kardeşimizi tekrar evinde misafir etmekten onur duyduk. Kulaklarımızın pasını silmeye onunla başlayıp, heyecan duyduk. Gerçekten sanatıyla, akademisyenliğiyle bizim onur kaynağımız. İyi ki varsın Erhan. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor - Son Dakika

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