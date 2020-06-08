63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına... - Son Dakika

63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına...

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ev hanımı Perihan Beyaz, 63 yaşında ortaokul diplomasını almasının ardından 67 yaşında çıkardığı kitabın gelirini eğitim görmeye imkanı olmayan kız çocuklarına bağışladı.

63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına..., System.String[]

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ev hanımı Perihan Beyaz, 63 yaşında ortaokul diplomasını almasının ardından 67 yaşında çıkardığı kitabın gelirini eğitim görmeye imkanı olmayan kız çocuklarına bağışladı.


Akıncılar ilçesine yaşayan 67 yaşındaki 3 çocuk annesi Perihan Beyaz, köyünde okul olmadığı için eğitim alamadı. Okuma yazmayı babasının desteğiyle evde öğrenen Beyaz, açıktan eğitim alarak ilkokulu 60 yaşında, ortaokulu 63 yaşında bitirdi. Eğitim hevesiyle bir çok insana örnek olan yaşlı kadın, 67 yaşında "Beyaz Şiirler" isimli şiir kitabını internet ortamında yayınladı. Şiir kitabından elde ettiği 2 Bin lira geliri eğitim görmeye imkanı olmayan kız çocuklarına bağışladı. Beyaz, ikinci kitabı için ise şimdiden 50 şiir yazdı. Kendini örnek alan 8 kadının açıktan eğitim alarak ortaokul ve liseyi bitirdiğini belirip, çocuklarının eğitim almasına engel olan anne ve babalara çocuklarına destek olmaları çağrısında bulundu.


"Benim için kitap yazmak zor olmadı, zevk oldu"


Diploma almanın kendisi için her zaman bir hedef olduğunu belirten Beyaz, ilerleyen yaşına rağmen kitap yazmanın kendisi için zevk olduğunu söyledi. Beyaz, "Sıyrındı köyünden bir çiftçinin kızıyım. Köyümüzde hiç okul olmadığı için kızlar okuyamadı, erkeklerde köyümüzden ilçe merkezine giderek 1 saatlik yolda ilkokulu anca bitirdiler. Babam biz kızları kendi evinde okutmaya çalıştı ama diploma alamadık. Diplomasız olmak bana çok zor geldi. Evlenip geldim, çocukları okuttuk. Ben okuyamadım diye çocuklara çok önem verdik ve okuttuk hepsini. Boş kalınca tekrar okumaya başladım. İlkokulu burada 1 sınavla geçtim. Ortaokulu Sivas'a gidip gelerek 63 yaşından sonra okudum. İçimden şiir yazmak geldi, şiirlerimi yazdım. 3 Kaymakam geçti, üçü de söz verdi kitabımı basmaya üçü de yapmadı. Benimde oğlum ben üzülüyorum diye elimde de toplu para olmadığı için e-kitap olarak yayınladı. Kitabımı internet ortamında sattı. Satıştan elde ettiğim geliri getirdim Kaymakam beye verdim, oda okumaya imkanı olmayan kız çocuklarına verdi. İçimdeki uhde öyle geçti. Şimdi tekrar yazıyorum, ikinci kitabım çıkacak. Onu da basılı halde kitap olarak çıkaracağız. 150 şiirim var, e-kitapta. Onun dışında da 50 tane şiirim var ve yazmaya devam ediyorum. Okumaya imkanı olmayan kız çocuklarının eğitimi için 2 bin lira bağışta bulundum, şimdi tekrar satılıyor. Satışlar devam ederse gelirini yine bağışta bulunacağız. Benim için kitap yazmak zor olmadı, zevk oldu" dedi.


"Beni örnek alan 8 kadın okudu"


Yaşadığı ilçede 8 kadına azmiyle örnek olduğunu belirten Beyaz, "Geçmişteki imkanımız olmadığı için okuyamamıştık. Şimdi de rabbim her imkanı verdi, yaptık. Yapana zor olmaz. Okumayan kızlara okuyun diyorum. Okutmayan anne babalara da çocuklarınızı okutun, cahil kalmasın çünkü cahillik en kötü şeydir. Beni görenler örnek aldı, 7-8 tane kadın okudu. Ortaokul ve liseyi açıktan bitirdi "dedi.


"O mutluysa bende mutluyum"


Eşinin kitap yazması ve diploma almasıyla mutlu olduğunu belirten Mesut Beyaz, eşinin en büyük destekçisinin kendisi olduğunu söyledi. Beyaz, "Okur yazarlığı biliyordu, okuması yazması vardı ama diploması olmadığı için ben bu diplomayı alacağım dedi. Alacaksan ben sana destek olacağım dedim. Her türlü desteği verdim, Sivas'a götürdük-getirdik. Diplomasını aldı. Eşim mutluysa bende onun mutluğuyla mutluyum. Diplomaya hasretti. Diplomayı da aldı onun için mutluluk devam ediyor "dedi. - SİVAS

Akıncılar, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına... - Son Dakika

Son Dakika

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi         
18:28
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü         
18:27
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar         
18:11
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı         
18:09
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu         
18:06
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir         
17:50
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti         
17:44
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı         
17:41
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı         
17:37
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak         
17:30
Sadece Amanoslar'da yaşayan Sadece Amanoslar'da yaşayan "Böceklerin kralı" Çanakkale'de görüldü         
17:24
Ömer Çelik'ten Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı         
17:21
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı         
17:19
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi         
17:05
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi         
16:57
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor         
16:56
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler! Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!         
16:50
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti         
16:44
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
16:41
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı         
16:39
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı         
16:25
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı         
16:24
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı         
16:13
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır         
16:10
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü         
16:07
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla poz veren 67 yaşındaki usta sanatçı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla poz veren 67 yaşındaki usta sanatçı         
16:07
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı         
15:54
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor         
15:40
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı         
15:40
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 18:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]