63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri'de ailesinin bir süre ulaşamadığı 63 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Kayseri'de ailesinin bir süre ulaşamadığı 63 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Garanti Sokak üzerindeki yaşayan Mehmet Ali Yazkı (63)'dan bir süre haber alamayan yakınları evine geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Mehmet Ali Yazkı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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