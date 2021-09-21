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63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni - Son Dakika

63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni

21.09.2021 14:41

Adana'da yaşayan İsmail İgeç bir süre sokağa çıkmayınca, komşuları merak edip evine gitti. Evinin bahçesinde kanlar içinde olan yaşlı adamın öldüğü belirlenirken, şahsın pompalı tüfekle vurulduğu tespit edildi. Görgü tanıkları bir gün öncesinde silah sesi duyduklarını ancak İgeç'in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirtirken, kendisini İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan isimli kişinin bu saatlerde evden ayrıldığını iddia etti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşuları sabah saatlerinde sokakta göremedikleri İsmail İgeç'i (63) merak edip, evine gitti.

YERDE KANLAR İÇERİSİNDE YATARKEN BULUNDU

Bahçe kapısından içeri giren komşuları, İgeç'in kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen İgeç'in, hayatını kaybettiği saptandı.

Sokağa çıkmayınca komşuları şüphelendi! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde kanlar içerisinde bulundu

KENDİSİNİ YEĞENİ OLARAK TANITAN BİRİYLE KALIYORMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokak sakinlerinin ifadesine başvurdu. Komşuları, kendisini İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan isminde birinin yaklaşık 10 gündür yanında kaldığını söyledi.

Sokağa çıkmayınca komşuları şüphelendi! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde kanlar içerisinde bulundu

SÜREKLİ HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI İÇİN SESLERDEN ŞÜPHELENMEMİŞLER

Dün saat 17.00 sıralarında birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İsmail İgeç'in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan isimli kişinin bu saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İgeç'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni

Hürriyet, Seyhan, Silah, Adana, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni - Son Dakika


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SON DAKİKA: 63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni - Son Dakika
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