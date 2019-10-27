Son Dakika Haberleri: 63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi
Son Dakika Spor 63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi

63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi

58 dakika önce

- 63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi Takımını desteklemek için 790 kilometre geldiNEVŞEHİR - TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Muğlaspor'u konuk ederken, konuk ekibin tribünlerde 1 tane taraftarın olması dikkatlerden kaçmadı.

- 63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi

Takımını desteklemek için 790 kilometre geldi

NEVŞEHİR - TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Muğlaspor'u konuk ederken, konuk ekibin tribünlerde 1 tane taraftarın olması dikkatlerden kaçmadı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile karşılaştı. Konuk ekip Muğlaspor için ayrılan misafir tribünlerinde ise tek bir taraftarın olması dikkat çekti. Muğla'dan takımını desteklemek için Nevşehir'e gelen 63 yaşındaki fanatik Muğlaspor taraftarı Levent Bostancı, Muğlaspor için ölmek var dönmek yok dedi. Bostancı, "Muğlaspor için ölmek var dönmek yok. Muğlaspor için canım feda. Her zaman takımının arkasındayım. İşte bu bir fanatiklik, Muğlaspor aşkıdır. Bir Muğlalı olarak takımımı sonuna kadar destekliyorum. Şu an takımın durumu normal. Maç sonunda beraberlik veya galibiyet bekliyorum" dedi.

Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor maçını ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor 3-0 kazandı.

63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
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