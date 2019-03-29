63 Yaşındaki Kadının Evinden 5 Kamyon Çöp Çıktı
1 saat önce
Kağıthane'de tek başına yaşayan 63 yaşındaki kadının evinden tam 5 kamyon çöp çıktı.
Kağıthane
'de tek başına yaşayan 63 yaşındaki kadının evinden tam 5 kamyon çöp çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen belediye ekipleri, yaşlı kadını emniyete götürdü. Belediye ekipleri, evi boşaltarak ilaçlama yaptı.
Kağıthane Nurtepe
Mahallesi Çilek Sokak'ta bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, 63 yaşındaki Şerife Güler'in evinden gelen yoğun kokular üzerine belediyeye şikayette bulundu. Eve gelen polis ve belediye ekipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yıllar boyunca bulduğu her şeyi biriktiren Şerife Güler'in adeta bir çöp evde yaşadığı ortaya çıktı. Bir süre polis ekiplerine zorluk çıkartan yaşlı kadın uzun uğraşlar sonucunda evinden çıkartılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Belediye ekipleri, evdeki çöpleri temizlemek için seferber oldu. Yaklaşık iki saatlik çalışmayla evden tam 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Çöplerin temizlenmesinin ardından ev belediye ekipleri tarafından ilaçlandı. Temizliğin ardından evin tekrar yaşlı kadına teslim edileceği belirtildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:23 Kaynak: İHA
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