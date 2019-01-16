Son Dakika Haberleri: 63 Yaşındaki Kadının Organları 3 Kişiye Umut Oldu

63 Yaşındaki Kadının Organları 3 Kişiye Umut Oldu

1 saat önce

SAMSUN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki S.K. isimli kadının organları yakınları tarafından bağışlandı.

63 Yaşındaki Kadının Organları 3 Kişiye Umut Oldu, System.String[]
SAMSUN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki S.K. isimli kadının organları yakınları tarafından bağışlandı. S.K.'dan alınan karaciğer ve iki böbrek 3 hastaya umut oldu. 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde beyin kanaması nedeniyle 3 gündür tedavi gören S.K.'nin bugün beyin ölümü gerçekleşti. OMÜ Organ Nakil Koordinatörü hemşire Birgül Tan'ın görüştüğü ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine aynı hastanede yapılan ameliyatla alınan karaciğerin burada başka bir hastaya nakledileceği belirtildi. İki böbrek ise hastalara nakledilmek üzere önce ambulansla Çarşamba Havalimanı'na buradan da tarifeli uçağa nakledilerek İstanbul'a gönderildi. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti Dolandırılan Vatandaş, Sırtına Soba Bağlayarak Otogarda Gezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 01:53:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 63 Yaşındaki Kadının Organları 3 Kişiye Umut Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]