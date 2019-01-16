63 Yaşındaki Kadının Organları 3 Kişiye Umut Oldu
1 saat önce
SAMSUN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki S.K. isimli kadının organları yakınları tarafından bağışlandı.
SAMSUN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki S.K. isimli kadının organları yakınları tarafından bağışlandı. S.K.'dan alınan karaciğer ve iki böbrek 3 hastaya umut oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde beyin kanaması nedeniyle 3 gündür tedavi gören S.K.'nin bugün beyin ölümü gerçekleşti. OMÜ Organ Nakil Koordinatörü hemşire Birgül Tan'ın görüştüğü ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine aynı hastanede yapılan ameliyatla alınan karaciğerin burada başka bir hastaya nakledileceği belirtildi. İki böbrek ise hastalara nakledilmek üzere önce ambulansla Çarşamba Havalimanı
'na buradan da tarifeli uçağa nakledilerek İstanbul
'a gönderildi.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:28 Kaynak: DHA
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