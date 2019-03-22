63 Yıl Sonra Okul Sıralarında

İstanbul'un tarihi okullarından biri olan Çekmeköy Alemdağ İlkokulu, eski mezunlarını misafir etti.

İstanbul'un tarihi okullarından biri olan Çekmeköy Alemdağ İlkokulu, eski mezunlarını misafir etti. 1924 yılından beri eğitim veren okulda, diploma tarihleri 1956 olanların da bulunduğu eski mezunlar torunlarıyla aynı sıralarda oturdular.



Cumhuriyet'in ilanının hemen ardından eğitim vermeye başlayan Alemdağ İlkokulu, Çınarlarımız projesi ile eski mezunlarını misafir etti. 1956 yılında mezun olanların da bulunduğu buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Okul Müdürü Mahir Dönmez, Alemdağ İlkokulu'ndan mezun olarak şimdi orada öğretmenlik yapanlar ve öğrenciler tarafından karşılanan eski öğrenciler, ilk olarak yeni dönem velilerin hazırladığı sofrada bir araya geldi. Kendi mezuniyet bilgilerinin, okulun süreç içindeki değişimlerinin yer aldığı sunumu izleyen eski öğrenciler, daha sonra yeni sınıflarda sıralara oturdular.



1956 yılında mezun olan ve 70'li yıllarda aynı okulda öğretmenlik de yapan Firdevs Atay, gözyaşlarını tutamayarak, "Geriye dönmek çok güzel, o anları yaşadım, o anları hatırladım; hem mutlu oldum hem de geçen yıllara üzüldüm. Bizim zamanımızda 1'den 5'e kadar bütün öğrenciler aynı sınıfta okurdu. Şimdiki sınıflar, sıralar çok güzel; öğrenciler çok şanslı, "dedi.



1973 yılı mezunlarından Günay Erenoğlu, "Şimdi torunlarımın eğitim gördüğü bu okulda, mezuniyet resmimi görünce çok duygulandım, sanki o günlere geri dönmüş gibiyim, herkese çok teşekkür ediyorum," dedi.



Kore Gazisi Hüseyin İşkorkuturum, "Bizim babalarımız burada okumuş, şimdi torunlarımızı gönderiyoruz. Yüzyıllardır burada yaşayan aileler, Cumhuriyet tarihini taşıyor," dedi.



1958 mezunu Havva Öztürk, "1.2 ve 3. sınıf bir odada, 4 ve 5. Sınıflar başka bir oda da eğitim görürdü. Sınıflarda soba vardı, her gün birimiz görevliydik sobayı yakmak için. Eskiden öğretmenler çok sertti, çok korkardık. Şimdiki çocuklar hem fiziki şartlardan, hem de öğretmenlerden yana çok şanslılar," dedi.



Babası uzun yıllar Alemdağ İlkokulu'nda müdürlük yapan, kendisi de bu okuldan mezun olarak şimdi Alemdağ İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Tuba Bektaş Demir, "Gündüzleri okulda eğitim görür, öğleden sonra da okul bahçesinde oyun oynamaya gelirdik. Okulun kayıtlarına baktığımızda kurulduğu günden bugüne kız çocukları ve erkek çocukları sayıları bir birine denk. Aynı aileler burada hala ikamet ediyorlar. Biz babamın görevi için Alemdağ'a gelmiştik ama babam emekli olduktan sonra da burada kaldık, gidemedik. Şimdi de ben burada öğretmenlik yapıyorum, okul arkadaşlarımın çocuklarının öğretmeniyim. Kendimi çok şanslı hissediyorum.," dedi.



"Yaşlılara Vefa" projesi kapsamında ilçedeki tüm okullarda yaşlılarla öğrencileri buluşturan Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, miniklerle birlikte eski mezunlara çiçek verdi. - İSTANBUL

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