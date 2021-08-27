63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti - Son Dakika

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Hüseyin Öksüz, bir süre önce rahatsızlanarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından 63 yıllık eşi 79 yaşındaki Ayşe Öksüz de rahatsızlandı. O da eşinin tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARIM SAAT ARAYLA SON NEFESLERİNİ VERDİLER

Bir ömrü birlikte geçiren çiftin acı haberi, yarım saat arayla geldi. Ayşe Öksüz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Hüseyin Öksüz de yarım saat sonra yaşamını yitirdi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

63 yıllık evliliklerinde 4'ü erkek 9 çocuk sahibi olan Öksüz çiftinin cenazeleri, Büyüktalı Mahallesi'nde yan yana defnedildi.