- 63 yıldır terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor - Son Dakika

- 63 yıldır terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

27.01.2021 12:10

- 63 yıldır terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi kapsamında belgeselleştiriliyor.

- 63 yıldır terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

BURSA - Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi kapsamında belgeselleştiriliyor. Bu kapsamda Terzi Ustası 75 yaşındaki İsmet Acar'ın hayatı da belgesele konu oldu. Acar terzilik zanaatını 1958 yılından bu yana 63 yıldır aşkla devam ettiriyor.

1946 yılında İznik'te dünyaya gelen İsmet Acar, "12 yaşında başladım bu mesleğe. Tam 63 yıldır terzilik yapıyorum. Bizler bu meslekle büyüdük, büyüttük. Üç oğlumu ve üç kızımı bu meslek ile okuttum, büyüttüm, baş göz ettim" dedi.

"Terzilik her zaman bir ihtiyaçtır"

Terziliğin inceliklerini ve detaylarını İznik Belediyesi'nce hazırlanan belgeselde paylaşan İsmet Acar (75), "93 muhaciri olarak dedelerimiz Bulgaristan'dan İznik'e gelmişler. Babam da beni 12 yaşında ilk ustam olan Terzi Necmi Sarılgan'ın yanına verdi. Daha sonra ikinci ustam Halil Sargın'ın yanında işe devam ettim.9 yıl çırak olarak çalıştım ve askere gittim. Askerde de 24 ay terzilik mesleğini icra ettim. 1960 ve 1970'li yıllarda İznik'te 42 terzi vardı. Bugün bu sayı 10 civarlarında. O senelerde Kılıçaslan Caddesi'nin iki tarafından şırıl şırıl sular akar, bizler de bu suyla dükkanımızın önünü yıkardık. O zamanlardan bu zamanlara kadar gördük ki terzilik her zaman bir ihtiyaç. Gençlere tavsiyem; bu meslekte aç kalmazsınız. Konfeksiyon teknolojisi gelişti fakat hiçbir zaman tam ölçülerde üretim olmuyor. Herkesin bedeni farklı. Artık çırak yetişmiyor. Meslek yok olma tehlikesi altında" dedi.

"Yaşayan İznik Hazineleri" belgesellerinin ilkini 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik'e bağlı İnikli Mahallesi'nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile gerçekleşirken, diğer belgesel ise 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş ile gerçekleştirildi. Son olarak ise 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar'ın hayatı ve zanaatı ele alındı.

- 63 yıldır terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
- 63 yıldır terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
- 63 yıldır terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
- 63 yıldır terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

İsmet Acar, Belgesel, İznik, İcra, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - 63 yıldır terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor - Son Dakika


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