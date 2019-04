630 Gram Doğan Su Bebek, Hayata Tutundu

İZMİR'de 24 haftalıkken 630 gram dünyaya gelen Su bebek, 2 kilo 320 grama ulaşmasının ardından 118 gün sonra ailesine kavuştu. İlk bebeklerini de erken doğum nedeniyle kaybeden anne Münevver Burgucu (34) ve baba Mehmet Erhan Burgucu (41), Su'ya sağlıklı bir şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İzmir 'de yaşayan Mehmet Erhan Burgucu ve Münevver Burgucu çiftinin kızları Su, erken doğumla 24 hafta 6 günlükken dünyaya geldi. İlk bebeklerini de erken doğum nedeniyle 21 haftalık doğduğu için henüz 1 günlükken kaybeden Burgucu çifti, kızlarının zorlu başlayan hayat hikayesine sabırla ve inançla tanıklık etti. Onu kucağına aldığı için hem mutlu hem de gururlu olduğunu anlatan anne Münevver Burgucu, "Kızımın hayat hikayesi zor başladı. 630 gram dünyaya geldi ama ondan öncesinde gebelik döneminde de çok sıkıntılar yaşadım. 23'üncü hafta suyum gelmişti ve 2 hafta süresince bebeğim içeride susuz bir şekilde beklemek zorunda kaldı. 24'üncü haftada ciğer geliştirici beklendi. Bebeğin her an gelme ihtimali vardı. İlk bebeğimi 480 gramlık doğunca kaybetmiştik. Su 630 gram olmuştu ve benim enfeksiyon kapma riskim ortaya çıkınca doğum kararı aldık" dedi.Su'nun tam 118 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldığını belirten Burgucu, 2 kilo 320 gram olarak hastaneden taburcu edildiğini anlattı. Kızlarının şimdi yeni doğan normal bir bebek gibi olduğunu dile getiren Burgucu şunları söyledi:"Bize ilk gün bebeğin yüzde 10 yaşama ihtimali olduğu söylenince 'yüzde 1 bile olsa denemeye değer' dedik. İnsanın evladı için yapamayacağı birşey yok. 1 günlük de olsa 10 yaşında da olsa bu değişmez. Anne karnından beri mücadele ettiği için kuvözde de kalsa başaracağını düşündük. Çok değişik hastalıklar geçirdi. Kalp hastalığı ve akciğerlerinde kanama oldu. Ama hepsini atlattı. Operasyona bile gerek kalmadı. Onu sağlıkla kucağımıza aldık."'EL ELE TUTUŞUP KUCAĞIMIZA ALACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜK'Mimar baba Mehmet Erhan Burgucu da güçlü bir kızları olduğunu belirterek başından beri hiç inançlarını kaybetmediklerini vurguladı. Burgucu, "İlk gün camın arkasından baktığımızda bile el ele tutuşup kucağımıza alacağımızı düşündük. Doktorlara canımızı emanet ettik. Çok mutluyuz. Burada bekleyen ailelere de umut olduk. Onlara ağlamayın dedik, çünkü bebekler bunu hissediyor" dedi.'KIZLARININ YAŞAYACAĞINA İNANIYORLARDI'Su bebeğin ilk andan beri yaşamak için uğraştığını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cem Çiçek ise şöyle konuştu:"Burgucu çiftini ilk doğum hikayeleri nedeniyle önceden tanıyorduk. Annenin erken doğum riski yine vardı. Tedaviler uygulandı ve bu defa bebeğin 24 hafta 6 güne kadar anne karnında kalması sağlandı. Çünkü anne karnında kaldığı bir gün dışarıdaki bir haftaya bedel. Su bebek 630 gram, sezaryenle doğdu. Ben girdim doğumuna da. Bebeğimiz ilk andan itibaren yaşamak için çok uğraştı. İlk bir saatin ardından aileye bilgi vermek için yanlarına çok korkarak gittim. Çünkü ikinci bebeklerini kaybetme riskleri vardı. Ama onlar bana çok olumlu bir enerji ile döndüler, kızlarının yaşayacağına inanıyorlardı. Yaklaşık 80 gün makineye bağlı kaldı. 118 günlük uzun bir tedaviydi. Şu an taburcu oldu. Akciğerinde, beyninde, kalbinde hiçbir sıkıntısı yok. İnşallah normal bir çocuktan hiçbir farkı kalmayacak."- İzmir