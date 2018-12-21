Son Dakika Haberleri: 630 Yıllık Cami Yeni Yerine Taşındı

630 Yıllık Cami Yeni Yerine Taşındı

4 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camii yeni yerine taşındı.

630 Yıllık Cami Yeni Yerine Taşındı, System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camii yeni yerine taşındı. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te yaklaşık 2 bin 650 ton ağırlığındaki 630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camii'nin taşınmasına sabah saat 08.00'de başlandı. Hasankeyf'te taşınan eserler arasındaki en ağır eser olma özelliği taşıyan Eyyubi Camii, 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracıyla yaklaşık 6 saatte 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki yerine konumlandırıldı. Taşımada görevli bazı personeller Yeni Hasankeyf Kültürel Park alanında konumlandırılan tarihi camide namaz kıldı.

(Hüseyin Sakar - Osman Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:46 Kaynak: İHA

Sabah, Batman, Hasankeyf, Güncel
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