631 proje arasında Uşaklı 2 proje birinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 631 proje arasında Uşaklı 2 proje birinci oldu - Son Dakika

631 proje arasında Uşaklı 2 proje birinci oldu

6 saat önce

'Minik Eller Kod Yazıyor' projesi kapsamında 631 projenin katıldığı yarışmada Uşak'tan farklı kategorilerde 2 proje Türkiye birinciliği kazandı.

631 proje arasında Uşaklı 2 proje birinci oldu, System.String[]

'Minik Eller Kod Yazıyor' projesi kapsamında 631 projenin katıldığı yarışmada Uşak'tan farklı kategorilerde 2 proje Türkiye birinciliği kazandı.


Türkiye genelinde bu yıl ilki düzenlenen 'Minik Eller Kod Yazıyor' projesi kapsamında Scracth Cup 2020 yarışmasında Uşak Bir Eylül İlkokulunun hazırladığı 'Değerli Şehrim' oyunu en iyi proje seçilerek Türkiye birinciliği elde etti. Aynı yarışmada Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu "Benim Şehrim" temasında yapılan 'Tasarla-Yap-Düzelt' projesiyle iyi kod yapısı kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı.


Minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte hazırlandıkları yarışmalara oldukça sıkı çalışmalar yaparak hazırlandıklarını belirtirken derece elde etmenin haklı gururunu yaşadılar. - UŞAK

Türkiye, Eylül, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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