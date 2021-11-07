637 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

637 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da 637 adet uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 637 adet uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen K.B.'yi takibe aldı. K.B.'nin ikametine baskın düzenleyen narkotik polisi 637 kapsül sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 495 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan K.B. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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