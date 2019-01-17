Son Dakika Haberleri: 64 bin 348 kişi adres beyanında bulundu

64 bin 348 kişi adres beyanında bulundu

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'nin adres beyanında bulunduğunu bildirdi.

64 bin 348 kişi adres beyanında bulundu, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'nin adres beyanında bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:55 

İçişleri Bakanlığı, Ekonomi
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