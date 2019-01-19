Son Dakika Haberleri: 64 bin 348 kişi adres bilgilerindeki eksiklik için başvurdu

64 bin 348 kişi adres bilgilerindeki eksiklik için başvurdu

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, "Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu.

64 bin 348 kişi adres bilgilerindeki eksiklik için başvurdu, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, "Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:40 

Süleyman Soylu, Ekonomi
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