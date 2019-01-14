64 ülkeden 26 bin profesyonel geldi
34 dakika önce
Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow sona erdi.
Bursa
Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow sona erdi. 200'e yakın katılımcı firma ile katılımcı sayısında rekorla kapılarını açan Junioshow, dört gün boyunca 64 ülkeden 26 bin 424 sektör profesyonelini ağırlayarak ziyaretçi sayısında da kendi rekorunu kırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11
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