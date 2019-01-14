Son Dakika Haberleri: 64 ülkeden 26 bin profesyonel geldi

64 ülkeden 26 bin profesyonel geldi

34 dakika önce

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow sona erdi.

64 ülkeden 26 bin profesyonel geldi, System.String[]
Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow sona erdi. 200'e yakın katılımcı firma ile katılımcı sayısında rekorla kapılarını açan Junioshow, dört gün boyunca 64 ülkeden 26 bin 424 sektör profesyonelini ağırlayarak ziyaretçi sayısında da kendi rekorunu kırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 

Bursa, Ekonomi
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