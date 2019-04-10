64 Ülkeden Diplomat Adayı Tika'yı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen 25. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı kapsamında Ankara'da bulunan 64 ülkeden diplomat adayı TİKA'yı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen 25. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı kapsamında Ankara'da bulunan 64 ülkeden diplomat adayı TİKA'yı ziyaret etti.



TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun tarafından kurumun konferans salonunda ağırlanan konuklara, Başkanlığın faaliyetleri ve Türkiye'nin vizyonuna ilişkin video izletildi.



Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı



Program, adayların diplomasi mesleğinin gerektirdiği yetenekleri geliştirmelerini ve onları güncel Türk dış politikası ile uluslararası sorunlara ilişkin olarak bilgilendirmeyi amaçlıyor.



1 Nisan'da başlayan programın sertifika töreni 12 Nisan'da yapılacak.



Ankara'daki eğitimlerin yanı sıra Çorum-Hattuşaş, Nevşehir-Kapadokya, Konya, Antalya ve İstanbul'da çeşitli tarihi ve kültürel mekanlara ziyaretleri de kapsayan program, 21 Nisan'da sona erecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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