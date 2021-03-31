64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı başladı - Son Dakika

64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı başladı

31.03.2021 12:07
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Dünya ayakkabı sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Dünya ayakkabı sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Yeni normale dönüş kriterleri kapsamında alınan önlemlerle ziyaretçilerini ağırlayan fuarda, ayakkabı sektörüne yön veren 1.000'in üzerinde markanın ürünleri sergileniyor.

AYMOD, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize ediliyor.

3 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek olan fuarı, binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD'den Avrupa'ya kadar 50'nin üzerindeki ülkeden alım heyetleri ağırlanıyor

MICAM Fuarı organizatörü İtalyan Ayakkabı Üreticileri Derneği de (Assocalzaturufici), ülkesinin dünyaca ünlü 20 firmasıyla fuardaki yerini aldı. Fuara, Ukrayna da sektördeki en büyük birliği olan Ukrainian Leather and Shoes Union ile destek veriyor.

Fuarda, kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni model tanıtılıyor. Dünyanın dört bir yanından 30 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımının beklendiği fuarda, Rusya'dan Ukrayna'ya, ABD'den Avrupa'ya kadar 50'nin üzerindeki ülkeden alım heyetleri ağırlanacak.

10 bin dolar değerinde ayakkabı

Fuarın en pahalı ürünü, fiyatı 10 bin dolar değerindeki timsah derili ayakkabı oldu.

Fuarda ayrıca, kıyafete göre kombin yapabilen renkli dillere sahip, seyahatlerde ise kıymetli eşyanın saklanabileceği gizli bölmeli ayakkabı, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen Clima Comfort teknolojisi sayesinde ayakkabı içinde bulunan kirli havayı dışarı atan klimalı ayakkabı, iç kısmında dikiş bulunmadığı için yara riskini en alt seviyeye indiren, deri ve astar arasında kullanılan malzeme nedeniyle de darbeleri absorbe etme özelliği bulunan cilt dostu diyabetik ayakkabının da aralarında bulunduğu çeşitli ayakkabılar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

İstanbul, CNR Expo, Fuar, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı başladı - Son Dakika Ekonomi


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