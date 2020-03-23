64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma - Son Dakika
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64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma

6 saat önce

64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma " Ben 1 seneden kazandım" Avcılar'da maaşını çekmek için dışarı çıktığını ifade eden yaşlı adam, kendisine Korona Virüs tedbiri kapsamında 65 yaş grubunun sokağa çıkma yasağı hatırlatılması üzerine 64 yaşında olduğunu söyleyerek, "Ben 1...

64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma

" Ben 1 seneden kazandım"

İSTANBUL - Avcılar'da maaşını çekmek için dışarı çıktığını ifade eden yaşlı adam, kendisine Korona Virüs tedbiri kapsamında 65 yaş grubunun sokağa çıkma yasağı hatırlatılması üzerine 64 yaşında olduğunu söyleyerek, "Ben 1 seneden kazandım" dedi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde risk altında olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağın ardından vatandaşların bazıları yasağa uymadığı görüldü. Avcılar'da emekli maaşını çekmek için beklediğini ifade eden 64 yaşındaki Ali Cesur isimli vatandaş, postanede şimdilik para olmadığı için parkta zaman geçirdiğini ifade etti. 64 yaşında olduğunu söyleyen Cesur, " Ben 1 seneden kazandım. Ben 1 haftadır çıkmıyorum ama maaşımı almak için çıktım. Postanenin açılmasını bekliyorum ne yapayım. Maaşımın eve getirilmesiyle ilgili talepte bulunmadım. Eldiven maske daha zararlı. Herkesin bir riski sizden daha fazla bulaşır biz yaşlılara. Evdeki çocuklar okula gitmiyor yanımıza da yaklaştırmıyoruz ufakları. Allah bize beyin fikir vermiş biz bunu kullanamazsak zaten olmaz" dedi.

64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:55 Kaynak: İHA

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