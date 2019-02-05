64 Yaşında Günde Bin Metre Yüzüyor

Erzincan
'da 2011 yılında açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Olimpik Yüzme Havuzu genç, yaşlı, yetişkin, kadın, çocuk her kesime 4 mevsim yüzme imkanı sunarken 64 yaşındaki Şehabettin Yılmaz, 3 yıldır havuzdan faydalandığını ifade ederek günde bin metre yüzdüğünü söyledi.
Yaz kış büyük ilgi gören Gençlik ve Spor Erzincan İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu genç, yaşlı, çocuk, kadın-erkek her kesime hitap ediyor. Havuzda yüzme öğrenen vatandaşlar hem de spor yapıyor. Her geçen gün talebin arttığı tesiste verilen hizmetten 7'den 70'e tüm vatandaşlar memnun kalıyor. Yüzme havuzu hijyeni ve temizliğiyle de takdir toplayarak hem yaz hem de kış döneminde binlerce kişiye hizmet veriyor.
Yüzmeye davet etti
Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hazırlanan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Erzincan'da Olimpik Yüzme Havuzunda başladı. Proje kapsamında, il merkezindeki tüm 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yüzme öğrenmesini sağlanmasının yanında Erzincan Olimpik Yüzme Havuzundan faydalanan 64 yaşındaki Şehabettin Yılmaz 3 yıldır havuza düzenli geldiğini ifade ederek, "64 yaşındayım günde bin metre yüzüyorum. Yüzme çok faydalı bir spor herkesi yüzmeye davet ediyorum" dedi.
Ağrılarım dindi
Yüzme sporuna 4 ay önce başladığını belirten 58 yaşındaki İbrahim Gül
ise verilen hizmetten son derece memnunu söyleyerek, "Bizim gençliğimizde böyle imkanlar yoktu. Şimdi devletimiz sağ olsun bize bu imkanı sundu. Havuza gelmeden önce kas ağrılarım vardı. Yüzmeye başladıktan sonra bütün ağrılarım dindi ve artık daha sağlıklıyım" dedi.
"Havuzumuz Erzincan halkının hizmetindedir"
Havuza ilginin her geçen gün daha da arttığını belirten Gençlik ve Spor Erzincan İl Müdürü Burak Mumcu, "Çocuk grupları ve yetişkinlerden oluşan geniş kullanıcı yelpazesiyle her geçen gün ilginin daha da arttığı havuzumuz hem yazın hem de kışın Erzincan halkının hizmetindedir. Personelimiz havuzumuzdan yararlananların memnuniyeti için çok büyük özen gösteriyorlar. Özellikle temizlik ve hijyen başta olmak üzere havuz suyu ölçümlerini, kimyasal ve fiziksel ölçümleri, mikrobiyolojik ölçümlerinin tam ve eksiksiz gerçekleştirildiği tesiste, tüm kurallara harfiyen uyuluyor" diye konuştu. - ERZİNCAN