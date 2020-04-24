64 yaşında korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

64 yaşında korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

MALATYA - Malatya'da 64 yaşında korona virüsü yenen kişi akışlarla taburcu oldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 64 yaşındaki M.A.D., genel durumunun bozulması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Buradaki takipleri esnasında solunumu duran hasta, solunum cihazına bağlandı. M.A.D. 14 gün solunum cihazı ile hayata tutunarak mücadeleyi kazandı ve solunum cihazından ayrıldı. Takiplerinde her geçen gün durumu iyileşen hasta, pandemi servisine alındı. M.A.D. buradaki takibin ardından iyileşerek şifa ile alkışlarla taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk konu ile ilgili görüşlerini belirterek, "Bilindiği üzere bu hastalar solunum cihazına bağlandıktan sonra hızla kötüleşerek kayıp edilebilmekteler. Hastamız uzun ve zorlu bir tedaviyi başarılı bir şekilde atlattı ve bu hastalıktan kurtuldu. Bu bizim için son derece önemli. Çok iyi bir bakım ve tedavi ile bu tip hastaların da kurtulabileceğini göstermesi açısından bu hastamızın taburcu olması önemli. Bu başarıyı gerçekleştiren ekibim başta Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı Dr. Umut Sabri Kasapoğlu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Çağaşar olmak üzere, emeği geçen tüm sağlık personelimize herkese teşekkür ediyorum. Darısı diğer hastalarımıza inşallah" diye konuştu.