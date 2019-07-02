Son Dakika Haberleri: 64 yaşında lisans eğitimini tamamlayan emekli öğretmen onurlandırıldı
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64 yaşında lisans eğitimini tamamlayan emekli öğretmen onurlandırıldı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, yıllar sonra lisans eğitimini tamamlayan 64 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Tekin'e, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından plaket takdim edildi.

64 yaşında lisans eğitimini tamamlayan emekli öğretmen onurlandırıldı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'da, yıllar sonra lisans eğitimini tamamlayan 64 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Tekin'e, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından plaket takdim edildi.

Aydın'da yıllardır öğretmenlik yapan Sevim Tekin, emekliye ayrıldıktan sonra 39 yıl önce yarım bıraktığı Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü, Adnan Menderes Üniversitesi'nde tamamlayarak geçtiğimiz günlerde mezun olmuştu.

Sevim Tekin yıllar sonra elde ettiği başarıdan dolayı Efeler'de büyük takdir topladı. Sevim Tekin'in başarısı Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın da dikkatinden kaçmadı. Sevim Tekin'i makamında ağırlayan Başkan Atay, 64 yaşında gençlere örnek olacak azmi ve başarısından dolayı Tekin'e plaket vererek kendisini yürekten tebrik etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:17 Kaynak: İHA
Sevim Tekin, Güncel
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