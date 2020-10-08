64 yaşında uzman hekim oldu - Son Dakika

64 yaşında uzman hekim oldu

08.10.2020 09:28

64 yaşında uzman hekim oldu 64 yaşında Aile Hekimi Uzmanı olan Dr. Başar Gürbüz, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçlıyor Uzun yıllar pratisyen hekimlik ve sağlık yöneticiliği görevlerinde bulunan Dr.

64 yaşında uzman hekim oldu

64 yaşında Aile Hekimi Uzmanı olan Dr. Başar Gürbüz, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçlıyor

İZMİR - Uzun yıllar pratisyen hekimlik ve sağlık yöneticiliği görevlerinde bulunan Dr. Başar Gürbüz, 58 yaşında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girerek 64 yaşında uzman hekim oldu. Karabağlar Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimi Uzmanı Dr. Başar Gürbüz, ileri yaşta uzman hekim olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçlıyor.

İzmir'de yaşayan Dr. Başar Gürbüz, 36 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzun yıllar pratisyen hekim olarak çeşitli illerde görev yapan Gürbüz, 58 yaşında TUS'a girmeye karar verdi. 1,5 ay gibi kısa bir sürede sınava hazırlanan Gürbüz, sınavı kazandıktan sonra uzmanlık eğitimi aldı. Gürbüz, 64 yaşında Karabağlar Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi Uzmanı oldu. Yaptığı araştırmaya göre, bu kadar ileri yaşta uzman olan başka bir hekimin olmadığını belirten Dr. Başar Gürbüz, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçladığını söyledi.

Öğrenciler ve kızı yüreklendirdi

Fakülteden mezun olduktan sonra Konya'da mecburi hizmette bulunduğunu belirten Gürbüz, uzman olma sürecini şu sözlerle anlattı: "Askerlikten sonra Sivas ve Balıkesir'de toplam 6 yıl pratisyen hekim olarak çalıştım. Ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü emrinde Sağlık Ocakları Şube Müdürü olarak görevlendirildim. 1998 yılından 2006 yılına kadar da İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. 2007 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans eğitimi aldım. Aynı yıl, hala görev yaptığım Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak çalışmaya başladım. Ben mezun olduğum zaman TUS yoktu. Ben de bazı illerde bazı bölümleri kazanmıştım ancak İzmir'de yaşamak istediğim için gitmemiştim. İzmir'de de yöneticiliğe başladığım için TUS'tan uzaklaştım, onu rafa kaldırdım. 2014 yılında, Sağlık Bakanlığı YÖK ile ortaklaşa proje kapsamında Aile Hekimliği yapan hekimlere de uzman olma imkanı tanıdı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Ege Üniversitesinin protokolü gereği bulunduğum Aile Sağlığı Merkezine aralıklı olarak intörn öğrenciler gelir. Kanun çıkınca öğrenciler, sınava girmem konusunda beni yüreklendirdi. 58 yaşında bu sınavı kazanmam zordu ama hekim olan kızım da bana destek verdi. Sınava 1,5 ay kala hazırlanmaya başladım. TUS'u kazandım ve Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlığı öğrencisi olarak yerleştirildim."

"Çoğu kişi hoca sanıyordu"

Her yaşta okunabileceğini göstermek istediğini kaydeden Gürbüz, "Benim amacım her yaşta okunabileceğini, ileri yaşta da TUS'un kazanabileceğini göstermekti. Gençlere örnek olmak istedim. 6 yıl boyunca hocalarımız ve asistan arkadaşlarımızla güzel zamanlar geçirdik. Beni görenler şaşırıyordu. Çoğu kişi hoca sanıyordu. Sonuçta tüm hastane alıştı. 64 yaşında uzman oldum. Yaptığım araştırmada Türkiye'de 64 yaşında uzman hekim olan başka bir hekime rastlamadım. Belki dünyada da yoktur. Benden daha ileri yaşta uzman olan bir hekim yoksa Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almak isterim" dedi.

"Okuyunca insanın ufku genişliyor"

"Okuyunca insanın ufku genişliyor" diyen Gürbüz, "Düzenli çalıştıktan sonra Tıp Fakültesinden mezun olmuş herkes TUS'u kazanabilir. Normal şartlarda 24 yaşından itibaren TUS'a girmeye başlanır. Yüzde 80'i 30 yaşına kadar uzmanlık öğrencisi olur. Daha ileri yaşlarda uzmanlık öğrencisi olan arkadaşlarımız da var ama normal şartlarda fakülteden mezun olduktan sonra sınav maratonu başlar. Ben biraz gecikmeli olarak TUS'u kazanıp uzmanlık almış oldum" ifadelerini kullandı.

64 yaşında uzman hekim oldu
64 yaşında uzman hekim oldu
64 yaşında uzman hekim oldu
64 yaşında uzman hekim oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 64 yaşında uzman hekim oldu - Son Dakika

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