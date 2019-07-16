64 yaşındaki adam metil alkol zehirlenmesinden öldü
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Adana'da 64 yaşındaki Vahap Y. metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.
Adana Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
'da 64 yaşındaki Vahap Y. metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Vahap Y., Yüreğir
Devlet Hastanesine rahatsızlandığı için gitti. Hastanede yapılan incelemelerde Vahap Y.'nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Vahap Y., Çukurova Üniversitesi
Adana Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı. Bugün akşam saatlerinde ise Vahap Y. yaşam mücadelesini kaybetti.
Böylelikle Adana'da metil alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. - ADANA
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