Son Dakika Haberleri: 64 yaşındaki adam metil alkol zehirlenmesinden öldü
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64 yaşındaki adam metil alkol zehirlenmesinden öldü

3 saat önce

Adana'da 64 yaşındaki Vahap Y. metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

64 yaşındaki adam metil alkol zehirlenmesinden öldü, System.String[]
Adana'da 64 yaşındaki Vahap Y. metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Vahap Y., Yüreğir Devlet Hastanesine rahatsızlandığı için gitti. Hastanede yapılan incelemelerde Vahap Y.'nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Vahap Y., Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı. Bugün akşam saatlerinde ise Vahap Y. yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylelikle Adana'da metil alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. - ADANA
Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
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