64 Yaşındaki Prof. Dr. Büyükyazı, Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
6 dakika önce
64 yaşındaki Prof. Dr. Büyükyazı, kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiİZMİR - İzmir Narlıdere'de metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı hayatını kaybetti.
64 yaşındaki Prof. Dr. Büyükyazı, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
İZMİR - İzmir Narlıdere'de metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı hayatını kaybetti.
Olay, İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:37 Kaynak: İHA
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