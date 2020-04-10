64 yaşındaki Prof. Dr. Özyaral da koronavirüsü yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 64 yaşındaki Prof. Dr. Özyaral da koronavirüsü yendi - Son Dakika

64 yaşındaki Prof. Dr. Özyaral da koronavirüsü yendi

6 saat önce

Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Özyaral'dan müjdeli haber geldi.

64 yaşındaki Prof. Dr. Özyaral da koronavirüsü yendi, System.String[]
Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Özyaral'dan müjdeli haber geldi. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Özyaral, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

Her fırsatta koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri vatandaşla paylaşan ancak 31 Mart tarihinde koronavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırılan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan iyi haber geldi. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedaviden başarılı sonuç alan ve bugün taburcu olan 64 yaşındaki Özyaral, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evinde tedavisine devam edilmek üzere uğurlandı. Hastane çıkışında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Özyaral, semptomların kişiden kişiye değiştiğine vurgu yaparak, "Kendisini iyi hissetmeyenler hastaneye müracaat etmesi gerekiyor" dedi.

"PANİK YAPMADIM, TEDBİR ALDIM"

Hiçbir sorun olmadığı halde birden anormal bir ateşle karşılaştığını ifade eden Prof. Dr. Özyaral,  "Ben başhekimi telefonla aradım ve çok anormal ateşle karşılaştım. Semptomlar hiçbir zaman birbirini tutmuyor ve kişiden kişiye değişiyor. Yaşım 64, panik yapmadım, tedbir aldım. Hastaneye çok yakınım ve hemen tomografi çekildi. Hocam tomografi sonucunu beğenmedi ve sürece başladık" dedi.

YAŞAM KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ

Sağlıkla ilgili birçok konuda vatandaşı bilinçlendirme ve bunun için daima çalışacağını söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Bu süreçte yaşam kalitesi çok önemli. Ben uyku düzenine çok önem veriyorum. Her zaman söylediğim gibi 'ne yersen o'sun.'  Çok doğru beslendiğimi düşünüyorum. Bu yaşımda diyabetik olmama ve bir takım hastalıklarının olmasına rağmen iyiyim" dedi.

DEVLETİN İMKANLARI DOĞRU VE YERİNDE

Tütün ürünleri ve alkol kullanmadığını ve bağışıklığı güçlendirecek diyet programından vazgeçemediğim söyleyen Özyaral, "Hocamın yaptığı uygulamalar çok önemliydi. Devletin imkanları çok doğru ve yerindeydi. Bunlar sizi ayakta tutan en önemli unsurlar oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.

"ZORLU BİR SÜREÇTİ"

Prof. Dr. Özyaral'ın tedavi süreci hakkında bilgi veren hastanenin başhekimi Mehmet Fatih Velibeyoğlu ise şunları söyledi:

"Hocamızı taburcu ediyoruz. Şahsım ve hekimlerin adına kendine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten zorlu bir süreçti. 10 günlük karantina sürecinde hocamız virüsü yendi. Evde izolasyonla kontrol altında tutacağız. 1 hafta-10 gün kadar evde tedavide kontrol altında tutacağız. Tahlilleri de genel itibariyle çok güzeldi."

"BAŞARILI SONUÇLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL OLUYOR"

Hastaların durumuna göre tedavilerini uyguladıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Velibeyoğlu, "Oğuz Hocamız da bu başarılı sonuçlardan biri. Hocamızın şifaya kavuşması ve hastalığı yenmesi, bizlerin de moral ve motivasyonunu artırıyor. Bize de moral kaynağı oldu" dedi.

"HAYAT DEĞERLİ, EVDEN ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Özyaral'ın antikorunun oluştuğunu ve herhangi bir sorununun artık bulunmadığını ifade eden Mehmet Fatih Velibeyoğlu şunları söyledi: "Biraz daha istirahat ederek süreci tamamen atlatacak. Bakanlığımızın uyguladığı çok önemli bir husus var. Hastalığın tedavisinden öte yakalanmasını ve yayılmasını engellemek için de yakın temas, sosyal izolasyon kurallarına uymak çok önemli. Hayat değerlidir diyoruz evden çıkmamanızı öneriyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz sağlık çalışanları olarak bu virüsü yeneceğimize inancımız tam."


- İstanbul
Devlet Hastanesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:06 Kaynak: DHA

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