64 yaşındaki şair Latife teyze 25 kişiye rakip oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 64 yaşındaki şair Latife teyze 25 kişiye rakip oldu - Son Dakika

64 yaşındaki şair Latife teyze 25 kişiye rakip oldu

6 saat önce

Sivas'ın Çongar köyünde yaşayan 64 yaşındaki Latife Çevik, okuma yazma bilmemesine rağmen köyde düzenlenen şiir yarışmasında 25 kişiye karşı rakip oldu.

64 yaşındaki şair Latife teyze 25 kişiye rakip oldu, System.String[]

Sivas'ın Çongar köyünde yaşayan 64 yaşındaki Latife Çevik, okuma yazma bilmemesine rağmen köyde düzenlenen şiir yarışmasında 25 kişiye karşı rakip oldu.


Çongar köyünde düzenlenen 2. Aşık Perişani Baba Şiir Yarışması'na bu yıl köyde yaşayan 26 yarışmacı katılıyor. Yarışmaya katılanlar içerisinde en dikkat çeken isim ise okuma yazma bilmeyen 64 yaşındaki Latife Çevik oldu. Çevik, aklında derlediği şiirleri ev ve ahırdaki işlerinden arta kalan zamanlarda çocuklarına yazdırıyor. Çocuklarına yazdırdığı şiirler ile yarışmaya katılan Çevik, 4 kadın ve 21 erkek yarışmacı karşısında kendine güvendiğini belirtti.


5 çocuk annesi olan Çevik, okuma yazma bilmediği için şiirlerini çocuklarına yazdırdığını söyledi. Çevik, "Bin tane hindi aldık. Daha sonra günlük 100 tane ölmeye başladı. Biz de ahırda uyumaya başladık. Aklıma da bir şeyler geldi, ben de bununla ilgili bir şiir söylemeye başladım. Daha sonra bu söylediklerimi yazmaya başladık. Aklıma geldikçe, içimden geldikçe söylüyorum. Bazılarını aklımda tutuyorum, bazılarını oğluma yazdırıyorum. Benim okumuşluğum yok. Köyde şiir yarışması vardı bende aklıma geleni söyleyeyim dedim, ben de katıldım. Köyde benden başka katılan kadınlar da var, benden üstünleri de olabilir. Kendime biraz güveniyorum. Keşke okumuşluğum da olsaydı. Ben söylüyorum, oğlum şiirlerimi yazıyor. Boş zamanlarımda, uykum gelmediği zaman, aklıma geldikçe, çocuklarım gurbete gittikçe hüzünleniyorum ve şiir yazıyorum" dedi.


Şiir yarışmasını düzenleyen Turan Kaya Demirci, yarışma duyurusunun yapılmasının ardından okuma yazma bilmeyen insanların yarışmaya katılmak istemelerinin kendisini şaşırttığını söyledi. Demirci, "2010 yılında düzenlediğimiz şiir yarışmasının bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bayağı da uzun bir zaman oldu. Önceki şiir yarışmamızı kitap haline getirdik. Bu yıl köyümüzde ikinci defa şiir yarışması düzenliyoruz. İkincisini organize ettiğimiz şiir yarışması 18 Ocak'ta kent merkezinde yapılacak. Şuan 26 katılımcımız var. Yarışmaya katılımların 30'un üzerinde olacağını düşünüyoruz. Yarışmaya şuan itibarıyla 5 kadın katılıyor. İşin ilginç yanı da yarışma duyurusu yaptıktan sonra okuma yazma bilmeyen nenelerimizin, annelerimizin de şiir yazdığını öğrenmek oldu. Okuma yazma bilmeyenler söylüyor, çocukları şiirlerini yazıyor. Bunları da ortaya çıkarmış olduk. Kadınlar ahırdaki, bahçedeki işlerini hallettikten sonra şiirlerini yazıyorlar. Boş zamanlarını güzel aktiviteler ile değerlendiriyorlar" diye konuştu.


Şiir yarışması için hazırlıklarını sürdüren diğer yarışmacılar ise, yarışmayı kazanma konusunda iddialı olduklarını söylediler. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk kitabını çıkaran Mustafa Sandal, eski eşine övgüler yağdırdı
Günler sonra İranlı General Süleymani'nin ölmeden önce üzerindeki eşyalar ortaya çıktı Eşinden şiddet gören kadın: "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" İran'ın olimpiyat madalyalı tek kadın atleti ülkesini terk etti: Ezilen milyonlarca kadından biriyim

Son Dakika Haberleri
17:06 Milletvekili Cora ziyaret ve temaslarda bulundu - Son Dakika
17:04 Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti - Son Dakika
17:03 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da - Son Dakika
17:02 Kıbrıs gazileri KKTC'de anılarını yad etti - Son Dakika
16:59 Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 17:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 64 yaşındaki şair Latife teyze 25 kişiye rakip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]