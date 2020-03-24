64 yaşındayım diye diretti, 68 yaşında olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Genel 64 yaşındayım diye diretti, 68 yaşında olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

64 yaşındayım diye diretti, 68 yaşında olduğu ortaya çıktı

6 saat önce

- 64 yaşındayım diye diretti, 68 yaşında olduğu ortaya çıktı Sivas'ta Korona virüs uyarılarını dikkati almayarak evinden çıkan 1952 doğumlu yaşlı adam, 64 yaşında olduğunu iddia ederek polis ekiplerine kimliğini vermemekte diretti, incelenen banka kaydında 1952 doğumlu olduğu ortaya çıktı...

- 64 yaşındayım diye diretti, 68 yaşında olduğu ortaya çıktı

Sivas'ta Korona virüs uyarılarını dikkati almayarak evinden çıkan 1952 doğumlu yaşlı adam, 64 yaşında olduğunu iddia ederek polis ekiplerine kimliğini vermemekte diretti, incelenen banka kaydında 1952 doğumlu olduğu ortaya çıktı

SİVAS - Sivas'ta Korona virüs uyarılarını dikkati almayarak evinden çıkan 1952 doğumlu yaşlı adam, 64 yaşında olduğunu iddia ederek polis ekiplerine kimliğini vermemekte diretti, incelenen banka kaydında 1952 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri bakanlığının yayınladığı genelgeyle 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlığı olan hastaların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı. Sivas'ta 1952 doğumlu Ali Koç isimli 68 yaşındaki vatandaş, banka işlemlerini halletmek için sokağa çıktığında polis tarafından fark edildi. Kimliği istenen yaşlı adam, kimliğinin yanında olmadığını belirterek para çekmek için sokağa çıkmaz zorunda kaldığını ifade etti. 1966 doğumlu olduğu iddia eden Ali Koç, 64 yaşında olduğunu ve babasının kendisini kimliğe küçük yazdırdığı dile getirdi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonrası Ali Koç'un bankadaki kaydında 1952 doğumlu ortaya çıktı. Polis ekipleri, Koç'u bir daha sokağa çıkmaması konusunda uyarıp cezai işlemler için kimlik bilgilerini aldı.

64 yaşındayım diye diretti, 68 yaşında olduğu ortaya çıktı

Ali Koç, Sivas, Banka, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:05 Kaynak: İHA

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