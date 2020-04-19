64 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

64 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
6 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 64 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, tarım işçisi olarak çalıştığı tarlada yakalandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 64 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, tarım işçisi olarak çalıştığı tarlada yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlarından hakkında 64 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.B'nin Adana'dan Ereğli ilçesine geldiği bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İlçeye mevsimlik işçi olarak geldiği belirlenen S.B., kendisi gibi tarım işçisi kılığına giren jandarma personelinin takibi sonucu tarım arazisinde yakalandı. Hapis kararının yanı sıra 110 bin lira para cezası da bulunan şüphelinin 10 yıldır sahte kimlikle güvenlik güçlerinden kaçtığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 04:50 Kaynak: İHA
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