Son Dakika Haberleri: 64 yıl sonra yeşil sahaya döndüler
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64 yıl sonra yeşil sahaya döndüler

2 gün önce

Isparta'da yerel ve ulusal basında görev yapan basın mensupları yeşil sahalarda boy gösteriyor.

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Isparta'da yerel ve ulusal basında görev yapan basın mensupları yeşil sahalarda boy gösteriyor. Yaklaşık 1 ay önce başlatılan bu etkinlikle birlikte Isparta'daki gazeteciler, sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekiyor. Halı Saha Futbol Özel Karşılaşmalarına kent büyükleri ve daire müdürleri de yoğun ilgi gösteriyor.


Oldukça renkli görüntülere sahne olan halı saha futbol karşılaşmasıyla sosyal aktivite düzenleyen gazeteciler, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan Kurumlar Arası Futbol Turnuvasına da iddialı şekilde hazırlanıyor.


Bu haftanın konukları Duayen Gazeteciler Hilmi Özdemir ve Hasan Özbek'ti. Aynı zamanda eski kaleci olan Özdemir ve Özbek'e Ispartalı İşadamı Hüseyin Açıkalın ve gazeteciler tarafından forma ve ayakkabı hediye edildi. Ayrıca İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin de kendi bütçesinden gazetecilere spor ayakkabısı hediye etti.


Isparta'ya gazeteci olarak gelmiştim


84 yaşındaki duayen gazeteci forma giyerek kent büyüklerini sahaya davet etti. Gazeteci Hilmi Özdemir, "Isparta'ya yıllar önce kaleci olarak gelmiştim. Gülspor'a transfer olmuştum. Hakemlik derken gazeteci oldum. O gün bugün iki Gözüm Hilmi gazetecidir" dedi.


Yıllardır Isparta'nın spor faaliyetlerine yardımcı olan, kendisi de 15 sene futbol oynayan Hasan Özbek ise kendisinin onure edilmesinden dolayı duygulandığını belirterek, "1940 yılında kurulmuş olan Merkez Gençlik Kulübü'nde 15 sene futbol oynadım. Daha sonra 1953-1954 yıllarında Antalyaspor altyapısı olan İlk Işık Kulübünde 1 sene futbol oynadım. Üniversite yıllarımda da futbol oynamaya çalıştım. Daha sonra mesleğim dolayısıyla futbolu bıraktım. Gazeteci arkadaşlarımın bana hediye ettiği forma ve ayakkabıyı hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
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