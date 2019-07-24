Son Dakika Haberleri: 64 yıldır atık tenekelerden "huni" yapıyor
Son Dakika Güncel Haber

64 yıldır atık tenekelerden "huni" yapıyor

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki usta Erol Özcü, 10 yaşında bu yana atık yağ tenekelerinden huni ve yağ ölçme litresi yapıyor.

64 yıldır atık tenekelerden
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki usta Erol Özcü, 10 yaşında bu yana atık yağ tenekelerinden huni ve yağ ölçme litresi yapıyor.
Çakır mahallesinde kaldırım kenarına koyduğu demir dolabında mesleğini icra eden Özcü, topladığı atık tenekelere şekil vererek hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.
Özcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği mesleğe 10 yaşında başladığı söyledi.
Sokaktan topladığı yağ tenekelerini demir makasıyla kesip, çekiçle şekil verdikten sonra kaynak yapıp huni ve yağ ölçme litresi yaparak para kazandığını dile getiren Özcü, şöyle konuştu:
"Bu mesleği 10 yaşında babamdan öğrendim. 40-50 yıl dükkanımız vardı, orada çalıştık. İşler bozulunca dükkanı kapattık. Seyyar çalışmaya başladım. Tek tük satılıyor. Ürünlerimi sokaktan topladığım peynir, yağ ve zeytin tenekelerinden yapıyorum. Lehim, tüp, ateş ve el emeği ile bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum. İşin büyüklüğüne göre bir ürün 2 ila 5 saatte yapılıyor. Fiyatları ise boy boy 13 lira ile 30 lira arasında değişiyor."
Erol Özcü'den alışveriş yapan çiftçi Ahmet Baştuğ da huniyi, traktöre ve diğer vasıtalara yağ koymak için kullanacağını belirtti.
Baştuğ, "Erol amcamız asırlık çınardır. İlçemizin medarı iftarıdır. 60-70 yıldır bu işi yapıyor. Elinden de her türlü iş gelir. Biz de ihtiyacımız olduğu zaman böyle malzemeleri alır, kendi köyümüze götürür, kullanırız." dedi.
Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Akdeniz fokunun ağzında parçalanmış vatoz balığını gören vatandaşlar dehşete düştü! Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:31:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 64 yıldır atık tenekelerden "huni" yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]