644 bin adayın katıldığı KPSS 2019 başladı

Binlerce adayın gireceği KPSS 2019 başladı. 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa olmak üzere 95 sınav merkezinde sınava giren adayların en büyük hayali atanmak.Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başladı. A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılıyor. KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan KPSS sınavı öncesi adaylar okulların önünde kalabalık oluşturdu. Bazı adaylar anne ve babasıyla gelirken bazı adaylar eşleri bazıları da bebekleriyle sınavın yapılacağı merkeze geldi."Atandıktan sonra bile hemen atanmış olmuyorsunuz"Sınavın saat 10.15'te başlayan 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumu öncesi bazı adaylar da KPSS ile ilgili hedefleri ve hazırlık süreçleri hakkında konuştu. Önceki yıllarda atanamadığı için ücretli öğretmenlik yapan Sibel Karaosmanoğlu, "Ben öğretmenim, ücretli öğretmenlik yapıyorum. Aslında bu sene çok sıkı bir çalışma yapamadım, çok sıkı bir çalışma gerektiriyor. Şu an şansımı denemek için giriyorum zor bir sınav. Maalesef sistem olarak da çok değiştirildiği için baya zorlaştırıldı. Hedefim atanmak, okul öncesi eğitimi mezunuyum aynı zamanda senelerdir özel eğitim alanına geçtim" dedi."Emekli olacak bir öğretmen yaşına gelmiş olacaktı"Eşinin gireceğini sınava bebeği ile beraber gelen Turgay Baş da eşinin 2005 yılından bu yana atama beklediğini söyledi. Eşi Aygün Baş'ın emekli olma yaşında halen sınava girdiğini ifade eden Turgay Baş şu ifadelerini kullandı:"Eşimi getirdim, 2005 yılından beri atanmak için uğraşıyor her yıl çalışıyor. Bu süreçte soruların çalınması, sınavlara olan güvensizlik nedeniyle şu anki durumda ilk azmi yok. İlk şevki ve heyecanı da yok. Bu sene de bir ümit. Şu an mezun olduğu gün atanmış olsa neredeyse emekli olacak bir öğretmen yaşına gelmiş olacaktı."KPSS'nin 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. Öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumunda ise 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. - İSTANBUL