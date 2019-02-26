Son Dakika Haberleri: 647 Bin Lira Değerinde !

647 Bin Lira Değerinde !

14 dakika önce

Zonguldak'ta bir tırın dorsesine gizlenmiş 646 bin 945 TL değerinde 43,179 kilogram kehribar taşı ele geçirildi.

647 Bin Lira Değerinde !, System.String[]
Zonguldak'ta bir tırın dorsesine gizlenmiş 646 bin 945 TL değerinde 43,179 kilogram kehribar taşı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza kaçakçılık Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak Ro-Ro limanında yapılan bir operasyonda; Ukrayna'dan Zonguldak RO-RO limanına gelen tır aracı, x-ray taramasından geçirildi. Şüphelenilerek yapılan detaylı aramada; aracın dorsesine özel olarak gizlenmiş vaziyette 43,170 kg ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi. Tır sürücüsü olayın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Piyasa değeri 646 bin 945 TL olduğu öğrenilen taşlara el konuldu.

(Onur Altındağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

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Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı TIR'ın Dorsesine Gizlenmiş 43 Bin 170 Kilo Kehribar Taşı Bulundu

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