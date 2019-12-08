Son Dakika Haberleri: 648 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 648 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

648 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi.

648 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesinde bir adreste kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında 248 litresi satışa hazır 400 litresi ise yapım aşamasında olmak üzere 648 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis Ö.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Kaçak içkiler ise imha edildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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