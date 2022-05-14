65 adet senet ve 26 bin TL parayla yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli, 65 adet senet ve 26 bin TL para ile yakalandı.

Bodrum KOM Grup Amirliği, başarılı bir operasyona daha imza attı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik operasyonu yaptı.

İzmir ilinde ve Bodrum ilçesinde tefecilik yaparak faiz karşılığında insanlara para verdiği iddia edilen şahıs, KOM ekiplerinin 2 aylık takibi sonucu yakayı ele verdi. İzmir ve Bodrum ilçesinde çok sayıda insanı mağdur ettiği tespit edilen A.H.C isimli şahıs, İzmir'den Bodrum'a geldiği sırada yapılan operasyonla yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda 65 adet senet, 1 adet çek ve 26 bin TL ele geçirildi. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MUĞLA