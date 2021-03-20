65 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesinde Orman Haftası kapsamında fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Yeşilliğe önem veriyoruz, özellikle gelir getirici ağaçları önemseyelim" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, incelemeler ve bir dizi ziyaret için Kdz. Ereğli'ye geldi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın da eşlik ettiği günde Vali Tutulmaz, Orman İşletme Müdürlüğü'nün düzenlediği fidan dağıtım törenine katıldı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında ağaç ve orman sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen fidan dağıtım töreninde kestane, ceviz ve çam fidanlarından oluşan toplam 65 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı. Fidan dağıtımı öncesinde konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz;

"Deniz ve orman bu bölgenin artısı, bunlar var olduğu için yaşam daha kaliteli oluyor. Yeşilliğe önem veriyoruz. İklim olarak da kendiliğinden yeşillik olabiliyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki arkadaşlara gelir getirici ağaçları önemseyelim, dağıtalım diye söylüyoruz. Bunun da karşılığını alıyoruz. Kestane doğal olarak doğada oluyor fakat yeterli değil o yüzden değer verelim. Özellikle Zonguldak kestanesinin lezzeti çok daha ayrı, biraz küçük oluyor fakat çok kaliteli. Vatandaşlarımız toprakla daha fazla meşgul olması gerekiyor, toprağı daha fazla işlemesi gerekiyor. Kestane her yerde yetişen bir ürün değil. Sadece ormanın verdikleri ile değil dışarıdan kestaneler de alarak bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yine ceviz ve ıhlamur da bunlardan birisi. Her alandan gelir getirici bir davranış içerisinde olmamız ve ilerletmemiz gerekiyor." İfadelerini kullandı. Konuşmaların ardından fidan dağıtımına geçildi.

Şehit aileleri ziyaret edildi

Vali Mustafa Tutulmaz, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün ve beraberindeki protokol; Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Lösemili Çocuklar Vakfı ve Maden Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti. - ZONGULDAK