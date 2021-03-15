65. BM Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri bu sene dijital ortamda - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15-26 Mart 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 65'inci oturumuna katılacak.

Her yıl Mart ayında New York'ta düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) etkinlikleri bu sene Covid 19 sebebiyle 15-26 Mart tarihleri arasında çoğunlukla dijital ortamda yapılacak.

Dünyanın tüm bölgelerinden BM'ye üye devletlerin, BM ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılacağı Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri bu sene kadınların kamusal hayata ve karar alma mekanizmalarına tam ve etkin katılımın yanı sıra şiddetin ortadan kaldırılması teması kapsamında gerçekleştirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mart Pazartesiyi 16 Mart Salıya bağlayan gece 'Kadınların kamusal hayata tam ve etkili katılımı ve karar alma süreçleri için elverişli bir ortam oluşturmak' konulu yuvarlak masa oturumuna Türkiye saatiyle 00.00'da bir video mesajla katılacak.

65. KSK Oturumu çerçevesinde, Bakanlık tarafından Bakan Selçuk hitaplarıyla 17 Mart Çarşamba günü Türkiye saatiyle 17.00'da "COVID-19 Salgını Bağlamında Kadınların Güçlendirilmesinde Bir Araç Olarak Sosyal Destek Politikaları" başlıklı çevrimiçi bir yan etkinlik düzenlenecek.

Bakan Selçuk, tüm üye ülkelerin komisyona hitap edeceği Genel Tartışma bölümüne ise 19 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle 16.00/17.00 saatleri arasında bir video mesajla katılım sağlayacak.

Canlı olarak, http://webtv.un.org/ adresinden takip edilebilecek resmi oturumların ardından Bakan Selçuk'un video mesajları Bakanlığın sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak. - ANKARA