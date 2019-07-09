Son Dakika Haberleri: 65 düzensiz göçmen yakalandı
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65 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine, Şeytan Sofrası yolunda seyreden kapalı kasalı kamyonetin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İkazı dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, kovalamacanın ardından Murat Reis mevkisinde durduruldu.
Aracın kasasını açan ekipler, 11'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 34 kişi bulunduğunu belirledi.
Kamyonetten inip yaya olarak kaçmaya çalışan ve yabancı uyrukluların kaçışını organize ettiği iddia edilen M.K. ise gözaltına alındı.
Ekipler, Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde saklanan 23'ü Suriye, 5'i Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ikisi Filistin ve biri Tanzanya uyruklu 31 düzensiz göçmeni de yakalayarak haklarında işlem başlattı.
Yakalanan 65 düzensiz göçmenin yasal işlemleri devam ediyor.
65 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:30 Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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