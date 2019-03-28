Son Dakika Haberleri: 65. Gillette Milliyet Spor Ödülleri'nde Sarı-Siyahlılar'a Büyük Onur

65. Gillette Milliyet Spor Ödülleri'nde Sarı-Siyahlılar'a Büyük Onur

1 saat önce

2018 yılında FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve KupaVoley'de şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu yıl 65'incisi düzenlenen Gillette Milliyet Spor Ödülleri'nde 'Yılın Takımı' ödülünün sahibi oldu.

65. Gillette Milliyet Spor Ödülleri'nde Sarı-Siyahlılar'a Büyük Onur, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Türk spor tarihinin en köklü organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 65'incisi düzenlenen Gillitte Milliyet Spor Ödülleri'nde 'Yılın Takımı' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

2018 yılında FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve KupaVoley'de şampiyon olan sarı-siyahlılar, 'Yılın Takımı' kategorisinde Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen, Akhisar Belediyespor ve 4x100 Bayrak Takımı'yla yarıştı. Üç ay boyunca yapılan halk oylamasında en çok oyu alan VakıfBank, 'Yılın Takımı' ödülünü almaya hak kazandı. Volkswagen Arena'da düzenlenen törende VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:53 Kaynak: Bültenler

Dünya Şampiyonası, voleybol, Milliyet, Güncel
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