65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki Valiliğimizi Ziyaret Etti - Son Dakika

KIRIKKALE (01. 07. 2021) 65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı, Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Özhaseki, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Sezer, Kırıkkale'de devam eden projeler ve mevcut çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özhaseki ve beraberindeki heyet ise Vali Sezer'e, nazik kabullerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.