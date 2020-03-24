65 kilogramlık yayın balığı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 kilogramlık yayın balığı yakaladı - Son Dakika

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

6 saat önce

Samsunlu balıkçılar tarafından Bafra ilçesinde bir baraj gölünde yakalanan 65 kilogramlık yayın balığı ilgi topladı.

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı, System.String[]

Samsunlu balıkçılar tarafından Bafra ilçesinde bir baraj gölünde yakalanan 65 kilogramlık yayın balığı ilgi topladı.


Samsun'da balıkçılıkla geçimini sağlayan Mehmet Bayrak tarafından en büyüğü 1,5 metre uzunluk ve 65 kilogram ağırlığa sahip olan 3 tane yayın balığı yakalandı. 45, 50 ve 65 kilo ağırlığındaki balıklar tezgahlarda ilgi çekti. Dükkanın önünde sergilenen balıkları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, balıkların kilogramının 25 liradan satılacağı, en büyük balığı almak isteyen bir kişinin yaklaşık bin 600 lirayı gözden çıkarması gerektiği öğrenildi.


Balıkları yakalayan balıkçının oğlu olan Halit Bayrak, "Her zaman gelmiyor ve her zaman yakalanabilecek bir balık değil. Babam bunu yasak başlamadan önce Bafra'da baraj gölünde yakaladı. Çok faydalı proteinli bir balık. 3 tane var şu an. Bütün halde almak isteyene kilosunu 25 liradan satıyoruz. Sadece et olarak almak isteyenlere de 35 liradan veriyoruz" dedi. - SAMSUN

Balıkçılık, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:12 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 21:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 kilogramlık yayın balığı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]