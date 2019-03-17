Son Dakika Haberleri: 65 Kişilik Umre Grubu Çaycuma'ya Döndü

65 Kişilik Umre Grubu Çaycuma'ya Döndü

44 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde İlçe Müftülüğünün başkanlığınca Hac ve Umre organizasyonuyla 24 günlük 10'uncu turla kutsal yolculuğa çıkan 65 kişilik umreci grubu Çaycuma'ya döndü.

65 Kişilik Umre Grubu Çaycuma'ya Döndü, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde İlçe Müftülüğünün başkanlığınca Hac ve Umre organizasyonuyla 24 günlük 10'uncu turla kutsal yolculuğa çıkan 65 kişilik umreci grubu Çaycuma'ya döndü. Başta İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu ile Din Görevlileri ile güllerle karşıladığı kafile, Çaycuma'ya ayak basınca göz yaşlarını tutamadı. Yakınlarını karşılamak için terminali dolduran Umreci yakınları ise ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Umre boyunca 65 kişinin başında bulunan Din Görevlisi; " Mekke'ye gittik. Mekke'de Peygamber Efendimizin (SAV) doğduğu evi, Mekke kabristanını (Cennet-ül Muallayı), Hira Nur Dağı, Sevr Mağarası, Cin Mescidi başta olmak üzere pek çok yeri ziyaret ettik. Oradan Medine'ye geçtik. Medine'de ise Kuba Mescidini, Cuma Mescidini, İki Kıbleli Mescidi, Cennet-ül Baki Kabristanını, Uhut Şehitlerini ziyaret ettik. Allah'a şükürler olsun çok güzel bir umre geçirdik. Dolu dolu bir umre programı oldu. Anlatmakla olmaz, yaşamak lazım. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Umrecilerimizle sağ salim, sorunsuz bir şekilde ilçemize döndük" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

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