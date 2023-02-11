'65 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi kaçtı' iddiası - Son Dakika
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'65 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi kaçtı' iddiası

11.02.2023 09:50

'65 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi kaçtı' iddiası Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edildi.

'65 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi kaçtı' iddiası

ADANA - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edildi.

Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi. En az 65 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, "Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık" sözleriyle pazarladığı belirtildi.

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda ise, "Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün" diye kendini anlatılmıştı. İnşaat şirketinin internetteki sayfasına girilemezken, baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün'ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs'a kaçtığını öne sürdü.

16 katlı apartmanda 32 daireli apartman da toplam da 92 kişinin yaşadığı da öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Güzelyalı, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa '65 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi kaçtı' iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: '65 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi kaçtı' iddiası - Son Dakika
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