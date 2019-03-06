65'lik 'Ninja Burhan' Tecrübelerini Gençlerle Paylaşıyor

BURSA'da Burhan Mocu (65), 20 yıldır uğraş verdiği Japon savunma sanatı Aikido sporunda edindiği tecrübeleri gençlerle paylaşıyor.

BURSA'da Burhan Mocu (65), 20 yıldır uğraş verdiği Japon savunma sanatı Aikido sporunda edindiği tecrübeleri gençlerle paylaşıyor. Öğrencilerinin kendisine 'Ninja Burhan' yakıştırması yaptığını belirten Mocu, Aikido'nun bir tutku haline geldiğini belirterek, "Aikido'nun yüzde 90'ı felsefedir. Felsefesini aldıktan sonra bu yoldan çıkılacağını sanmıyorum" dedi.



Uzun yıllar çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Burhan Mocu, Aikido'ya merak sardı. Çocukları sayesinde spor yapmaya başladığını belirten Mocu, sporla başlayan kariyerine usta olarak devam etmek isteyince spor salonu açtı. Yaklaşık 20 yıldır Aikido'yla ilgilenen Mocu, çeşitli yaş gruplarına Aikido dersleri veriyor. Alt yaş sınırını 7, üst yaşa ise sınır belirlemediklerini söyleyen Mocu, daha çok genç yetiştirmek istediğini ve hepsinin birer Aikidocu olmasını istediğini belirtti.



Aikido hakkında kısa bilgiler aktaran Burhan Mocu, "Aikido aslında bir savaş sanatıdır. Savaşta kullanılan teknikler modern hale getirilip insanlara sunulmuştur. Çalışmalarımızı ikili gruplar halinde yapıyoruz. Aikido bir savaş sanatı ama biz savaşmamak için bunu yapıyoruz" dedi.



'FELSEFESİNİ ANLAYAN SPORU BIRAKAMAZ'



Aikido'nun genç kuşaklar üzerindeki etkisini anlatan Mocu, "Çocuklarda özgüveni öğretir. Kavga etmemeyi öğretir. Saldırgan olmazlar. Disiplin alırlar. Doğu sporlarında ilk önce disiplini öğrenirler. Daha sonra beden eğitilmeye başlar. Bu eğitimlerin ardından biz onu yola salarız ve o yolda kendisi yürümeye başlar. Çocuklarım sayesinde spora başladım. Önceden Judo yapıyordum. Bir hocamın tavsiyesi üzerine Aikido'ya başladım. 1999 yılından beri bu sporla uğraşıyorum. Ben herkese tavsiye ediyorum. Bazı kişiler Aikio'nun vahşi bir spor olduğunu düşünüyorlar ama öyle değil. Aikido'nun yüzde 90'ı felsefedir. Felsefesini aldıktan sonra bu yoldan çıkılacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.



'SİNİRLERİM ALINMIŞ GİBİ'



Sporun kendisini rahatlattığını dile getiren Mocu, "Birbirleriyle savaştıkları için savaşmamayı öğreniyorlar. Savaşın ne kadar kötü, acı olduğunu algılıyorlar. Savaşmadan, bakışlarımızla, duruşlarımızla, anlatımlarımızla karşımızdaki kişiyi ikna ederek savaşmadan galip gelmeyi düşünüyoruz. Aikidoyla ilk tanıştığımda çok komik geldi. O zamanlar hiç birşeyini bilmiyordum. Felsefesini dahi bilmiyordum. İçine girince yavaş yavaş hoşuma gitmeye başladı. Kendimi sinirlerim alınmış gibi hissediyorum. Bu da beni rahatlatıyor" diye konuştu.



DOSTLUK İÇERİSİNDE



Karakterine uygun olduğu için böyle bir por dalına yöneldiğini söyleyen genç sporcu İsmail Demirhan Demir (16) ise "2012 yılının ortalarına doğru başladım. Babam polis memuru. Onlara gösterilen eğitim sonucunda hoşuna giden bir spor olduğu için beni de yönlendirdi. Karakterime uygun olduğu için bu spora başladım. Aile ortamı içerisinde sporumuzu gerçekleştiriyoruz. Diğer tarz sporlarda genellikle müsabaka olduğundan dolayı sporcular birbirlerine arkadaşlıktan veya dostluktan çok düşman olarak görüyor. O yüzden biz Aikido'da daha çok sevgimizle, saygımızla devam ediyoruz" diye konuştu. - Bursa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı

Elif Karlı'dan Ece Erken'e Sert Uyarı: Bir Tane Dostun Kalmayacak

Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı

Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor