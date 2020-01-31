65 öğrenciye eğitim bursu - Son Dakika
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65 öğrenciye eğitim bursu

6 saat önce

Fatsalı yardım severler 65 öğrenciye burs vererek eğitimlerine destek sağlıyor.

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Fatsalı yardım severler 65 öğrenciye burs vererek eğitimlerine destek sağlıyor.


Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şube Başkanı Nimet Koç, gönüllü arkadaşlarıyla faaliyetler yaparak eğitim burslarını öğrencilere verdiklerini, birçok yardıma muhtaç aileye de ulaşarak onlarla gönül dostluğu kurduklarını söyledi. Koç, "Türkiye Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şubesi olarak bu yıl 65 tane üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Tabii bu bursları karşılamak için her ay faaliyet yapmak zorundayız" dedi.


Başkan Nimet Koç, "Ülkemizdeki ulusal bir ayakkabı mağazaları genel müdürlüğünden yaklaşık 200 tane ayakkabı bağışı geldi. Bu ayakkabıları da çoğunluğu öğrencilere olmak üzere dağıttık. Yeni dönemde de yönetimde çalışan arkadaşlarımızla devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü çok uyumlu ve aktif bir şekilde çalışıyoruz. Ama aramıza birkaç tane daha faal kişi katılacak sürpriz isimlerimiz var. Bu arada yaklaşık 2 ay önce biz bir teftiş ve seminer dönemi geçirdik. Bu inceleme sırasında eksiksiz ve düzenli çalıştığımız gözlemledi ve bu durum bizi çok mutlu etti. 2020 yılında da bu özveri ve hevesle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
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