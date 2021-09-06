65. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı hedef tazelemeye hazırlanıyor - Son Dakika

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Berke İçten; "29 Eylül – 02 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)'nde 65.'sini gerçekleştireceğimiz, 6 Hall'de toplam 30 bin metrekare alanda düzenlenecek AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, dünyanın en büyük 5. fuarı arasında yer alıyor. Bu büyük buluşma için geri sayım devam ederken, 50'nin üzerinde ülkeden alım heyeti bekliyoruz" dedi.

Fuar kapsamında "1.000'i aşkın markanın birbirinden özel ürünlerinin AYMOD vitrinine taşınacağını belirten Başkan Berke İçten, 4 gün boyunca kadın - erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin tanıtılacağı organizasyon için pandemi kapsamında tüm güvenlik ve hijyen önlemlerinin alındığını ifade ederek, yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçinin fuarda ağırlanacağını kaydetti.

"İhracatın lokomotifi fuarlardır!"

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, tüm sektörleri etkilediği gibi ayakkabı sektörünü de ekonomik anlamda oldukça etkiledi" diye belirten TASD Başkanı Berke İçten "Ancak çarkların yeniden döndüğü ve dünya genelinde hayatın yeniden normalleştiği bu dönemde, ekonomik kalkınmanın da devam edebilmesi için ticaretin tüm basamaklarının aynı oranda işlemesi önem arz ediyor. Bu nedenle pandeminin en zor zamanlarında dahi iki fuar gerçekleştiren ayakkabı sektörümüz, geçtiğimiz kış sokağa çıkma yasağının olduğu günlere denk gelen organizasyonumuzu özel izinler ve kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak kaydıyla gerçekleştirmişti. Şimdi ise katılımcı tüm firmalar 2022 yılında dünya vitrinlerinde yer alacak ilkbahar - yaz koleksiyonlarını sergilemek ve yeni iş bağlantıları kurmak üzere Avrupa'nın ikinci büyük ayakkabı ve moda fuarı olan 65. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na kenetlendi" diye ifade etti.

"Ayakkabı sektörü birlik ve beraberlik gücüyle ihracatta atağa kalktı"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD)'nin genç Yönetim Kurulu Başkanı Berke İçten, "Sektörde faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlarımız başarı hedefi doğrultusunda birlik ve beraberlik duygusuyla hareket etmeye başlamış ve tüm illerden de destek almıştır" dedi.

TASD Başkanı Berke İçten son olarak; "Türkiye, Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki fuar kapsamında; 2021 Ocak – Ağustos döneminde gerçekleştirdiğimiz 674 milyon dolarlık ayakkabı ihracatını bu yılın sonunda daha da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda 2023 yılı hedefimiz olan 2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için yüz yüze gerçekleşecek fuarların önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum" dedi.