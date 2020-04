65 yaş üstü ailelere sıcak yemek servisi - Son Dakika

Aşkale Belediyesi ilçe genelinde 73 aileye sıcak yemek yardımı yapıyor.



Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü evde yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara günlük sıcak yemek yardımı gerçekleştiriyor.



Aşkale Belediyesi sosyal tesislerinde her gün hazırlanan 3 çeşit yemek ilçe genelinde tespit edilen 73 aileye öğle 12 ile 14 arasında zabıta kontrolünde belediye personeli tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.



Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:



"İlçemizde Mahalle Muhtarları ve sakinleri tarafından ilk etapta belirlediğimiz 73 aileye her gün sıcak yardımı yapıyoruz. Bu olağanüstü durum bitene kadarda yardımlarımız devam edecektir. Belediye olarak Vatandaşlarımızı hiç bir şekilde asla yalnız bırakmıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak içinde kanunlar çerçevesinde kendilerine ulaştırıyoruz.



Bu süreçte önce temizliğe ve hijyene önem vererek ve Aşkale'de her yeri dezenfekte ederek bu işe başladık. Daha sonra ise yalnız yaşayan ve dar gelirli vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek hizmeti vermeye başladık. Şu an 73 aileye her gün sıcak yemek veriyoruz. İlk belirlemelere göre 73 olan aile sayısı rakamları ileriki günlerde artabilir. Vatandaşımızın ihtiyacı bitene kadar bu yardımlarımız aralıksız devam edecektir." - ERZURUM