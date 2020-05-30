65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da 65 yaş üstü annesini izin alıp İstanbul'dan Trabzon'a götüren ailenin aracına, Ankara'dan satın aldığı aracı Ordu'ya götüren şahıs çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan 30 bin liraya satın aldığı 06 BVT 262 plakalı kamyonetini memleketi Ordu'ya götüren Hüsnü Çalışkan (50), İstanbul'da ikamet edip 65 yaş üstüne 1 aylık verilen izinden dolayı annesi 78 yaşındaki Elmas Sarıcaoğlu'nu Trabzon'un Of ilçesine götüren ve kırımızı aşıkta bekleyen Ali Sarıcaoğlu yönetimindeki 34 HB 0655 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Hüsnü Çalışkan ile otomobil sürücüsü Ali Sarıcaoğlu ve annesi Elmas Sarıcaoğlu yaralandı.



Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN