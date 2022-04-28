'65 YAŞ ÜSTÜ, BAYRAM ZİYARETLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALI' - Son Dakika
Üye Girişi

'65 YAŞ ÜSTÜ, BAYRAM ZİYARETLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALI'

28.04.2022 12:19

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, Pozitiflik oranımız çok azaldı.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, Pozitiflik oranımız çok azaldı. 2 yılın sonrasında maskesiz güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum. Bu noktada 65 yaş üstü yakınlarımız ve ek hastalığı olan kişilere bayram ziyaretlerini yaparken daha dikkatli olmasını öneririm dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Toker, maske yasağının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecine değinen Toker, Yaklaşık 2 yıllık süreyi tamamladıktan sonra koronavirüs savaşımızda çok güzel bir noktaya geldik. Özellikle ilk başlardaki bulaşıcılık oranı çok fazla düştü. Çoğu kişi aşılandığı için de artık vaka sayılarımız gayet iyi durumda. Aynı zamanda havaların ısınması, havalandırma ortamlarının daha fazla artmasıyla da artık kapalı alanlarda da herhangi bir maske ihtiyacı kalmamış gibi görünüyor. Şu an yeni başvurularımız epey azaldı. Sadece ek hastalıkları olan ve özellikle yaşlı hastalarda ya da hiç aşı olmamış ve daha önce hastalıklarını bilmeyen kişilerde hala hastalığı görüyoruz. Bir salgın süreci neredeyse sona erdi. Aynı şekilde yoğun bakımlarda da yaşlı ve ek hastalığı olan kişiler genellikle hastalığı kötü geçiriyor. Şu anda pozitif vaka sayımız epey düştü dedi.

'BAKANLIĞIN ÖNERDİĞİ AŞI DOZLARINI TAMAMLAMAK GEREK'

Dünya çapında farklı varyantlardan söz edildiğine değinen Dr. Toker, Özellikle şu an tekrar salgının ilk başladığı bölgelerde farklı varyantlar duyuyoruz. Ancak şu an için baskın bir varyanttan söz edemeyiz. Pozitiflik oranımız çok azaldı. 2 yılın sonrasında belki de maskesiz ve iklim şartlarına da karşılık olarak güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum. Bu noktada 65 yaş üstü yakınlarımız ve ek hastalığı olan kişileri bayram ziyaretlerini yaparken daha dikkatli olmasını öneririm. Onun dışında güzel bir bayram geçireceğimizi umuyorum diye konuştu.

Aşı konusunda eksik dozları olanları da uyaran Toker, Bu 2 yıllık süreçte aslında koronavirüs ile ilgili tedaviden çok bizi hem mesafeli durmamız hem de aşı yanıtları korudu. Virüsün yayılma oranlarının azalması ve kişilerin hastalığı hafif geçirmesinin en büyük katkısı aşıydı. O yüzden de bitti gibi düşünülmemesi hala temkinli davranılması ve mümkünse Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşı dozlarını tamamlamak gerekiyor. Yaşlı grup ve ek hastalığı olan kişilerde özellikle vurguladığımız bir durum. Ayrıca da toplumsal çalışmaları olan okullarda öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımızın mutlaka tamamlaması gerekiyor dedi.

'65 YAŞ ÜSTÜ, BAYRAM ZİYARETLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALI'
'65 YAŞ ÜSTÜ, BAYRAM ZİYARETLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALI'
'65 YAŞ ÜSTÜ, BAYRAM ZİYARETLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALI'
'65 YAŞ ÜSTÜ, BAYRAM ZİYARETLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALI'

YORUMLAR
500
65 yaş üstü Kadir gecesinde unutulmadı 65 yaş üstü Kadir gecesinde unutulmadı Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '65 YAŞ ÜSTÜ, BAYRAM ZİYARETLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALI' - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:01:41. #1.12#
SON DAKİKA: '65 YAŞ ÜSTÜ, BAYRAM ZİYARETLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALI' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement